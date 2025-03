Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,45 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 7,45 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,47 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.211 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 8,73 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,244 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,24 EUR aus.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

