Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,88 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,88 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,88 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 972.991 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.07.2024 auf bis zu 5,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,249 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,69 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,02 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

