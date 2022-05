Lufthansa Aktie News: Lufthansa stabilisiert sich am Nachmittag

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 27.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,85 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,93 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.180.653 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 8,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2021). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 14,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,77 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 2.560,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 04.08.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,586 EUR je Aktie belaufen.

