Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,43 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,43 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 899.017 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (6,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,05 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,278 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,23 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

