Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag nordwärts

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,03 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.111.737 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 24,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit Abgaben von 14,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,76 EUR.

Am 05.05.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,25 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,534 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Ryanair-Aktie verliert: Streik des Kabinen-Personals führt zu Flug-Ausfällen bei Ryanair

Lufthansa-Aktie verliert: Lufthansa streicht weitere 2.200 Flüge in Ferienzeit - Deutsche Bank Research senkt Lufthansa-Ziel

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa Technik erwartet weitere Umrüstungsaufträge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images