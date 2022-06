Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Aufschlag

Das Papier von Lufthansa legte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 6,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,06 EUR. Bei 6,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 117.483 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 15,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,76 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 2.560,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,534 EUR fest.

