Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,01 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.285.090 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,06 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 14,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,47 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -1,25 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.363,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,023 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa warnt Reisende vor "großen Einschränkungen" am Mittwoch - Fast kompletter Flugplan abgesagt

Lufthansa-Aktie im Plus: ver.di ruft zu Lufthansa-Streik am Mittwoch auf - laut Lufthansa unzumutbar

Lufthansa-Aktie unter Druck: Lufthansa-Piloten leiten Urabstimmung ein - Streikgefahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images