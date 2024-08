Aktie im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag fester

27.08.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 5,82 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 5,82 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 5,87 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,69 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.417.014 Aktien. Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 8,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,46 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 8,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Lufthansa-Aktie sinkt: Vier-Tage-Streik bei Lufthansa-Tochter Discover ab Dienstag Verluste in Frankfurt: MDAX verliert

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com