Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 7,66 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 7,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.483.565 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 45,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8.462,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

