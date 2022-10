Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 6,87 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.497.669 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Gewinne von 13,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 31,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,58 EUR.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.462,00 EUR – ein Plus von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 3.211,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,36 EUR im Jahr 2026 aus.

