Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 8,19 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,24 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.229.107 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,24 EUR markierte der Titel am 27.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 55,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,86 EUR.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,527 EUR fest.

