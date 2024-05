Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 6,61 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.276.365 Lufthansa-Aktien.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 9,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,03 Prozent. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 4,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,278 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,23 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 31.07.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

