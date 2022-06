Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 28.06.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.586.985 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Mit einem Kursverlust von 16,26 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,76 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,25 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.560,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.363,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Lufthansa die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,534 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

