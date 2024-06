Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 5,69 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 5,69 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 5,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.738.655 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,277 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,17 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

