Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind

Die Lufthansa-Aktie konnte um 12:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,97 EUR. Bei 6,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.101.576 Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,09 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,58 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,90 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 213,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,278 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gibt Gas: Lufthansa im 3. Quartal mit höherem Gewinn als erwartet - Umsatz nahezu verdoppelt

Angebot am Flughafen in Frankfurt legt im kommenden Winter wieder zu - Fraport-Aktie tiefer

Ryanair und easyJet lassen deutschen Markt bei Winterflugplan links liegen - Aktien im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com