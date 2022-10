Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag in Rot

Um 09:22 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 6,77 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.196 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,50 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,24 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,58 EUR.

Lufthansa gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 163,53 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,278 EUR in den Büchern stehen haben wird.

