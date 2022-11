Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Montagvormittag

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 7,55 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,53 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.574 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,92 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit Abgaben von 44,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,63 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,383 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

