Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Plus

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,79 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 7,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.751.695 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 19,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,86 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

MDAX aktuell: Gewinne im MDAX