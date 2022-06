Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Lufthansa

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 09:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 5,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,95 EUR. Bisher wurden heute 181.970 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,58 EUR.

Lufthansa gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.363,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.560,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,527 EUR je Lufthansa-Aktie.

