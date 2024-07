Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 5,92 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 5,92 EUR. Bei 5,94 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,94 EUR. Bisher wurden heute 123.945 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 9,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2024 Kursverluste bis auf 5,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,249 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,69 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gesucht: UFO und Lufthansa-Tochter einigen sich auf Vergütungstarifvertrag

Fraport-Aktie schließt stärker: Klimaaktivisten am Frankfurter Flughafen - Flugverkehr wieder aufgenommen

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben