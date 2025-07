Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,70 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,70 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,72 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 256.116 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,00 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 42,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,286 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,44 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen will KI zur Beschleunigung der Flugzeugabfertigung nutzen

Lufthansa und Fraport optimieren Bodenprozesse in Frankfurt mit KI - Aktien uneins

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingebracht