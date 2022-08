Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.478.539 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 25,75 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,24 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,53 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.462,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.211,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,132 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

