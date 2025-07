Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,53 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 7,53 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,52 EUR nach. Bei 7,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.001.650 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 8,31 Prozent zulegen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,54 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,286 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,44 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

