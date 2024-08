Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,87 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,87 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,87 EUR nach. Bei 5,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 922.158 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,15 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,34 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,236 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,877 EUR fest.

