Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 8,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 8,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.905.846 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Abschläge von 18,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,86 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Lufthansa-Aktie.

