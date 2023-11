Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 7,91 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 7,91 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,89 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,04 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.869.306 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 41,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 17,68 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,86 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.275,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

