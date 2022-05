Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 31.05.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 6,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.111.440 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2021 markierte das Papier bei 8,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,36 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,81 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5.363,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 2.560,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,582 EUR je Lufthansa-Aktie.

