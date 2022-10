Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,84 EUR. Bei 6,86 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.418 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 13,63 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 30,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,63 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.211,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,288 EUR fest.

