Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit roten Vorzeichen

Der Lyft-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 13,43 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 13,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,31 EUR. Bisher wurden heute 133 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,68 EUR. Gewinne von 72,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 USD.

Am 04.08.2022 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,06 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,51 Prozent auf 990,75 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 765,03 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,272 USD je Aktie aus.

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft steigert Umsatz mehr als erwartet - Lyft-Aktie deutlich höher

