Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 19,32 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 19,32 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 19,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,83 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 569.280 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,67 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 49,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,59 Mrd. USD gegenüber 1,44 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Lyft-Aktie.

