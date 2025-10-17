Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 19,71 USD abwärts.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 19,71 USD ab. Im Tief verlor die Lyft-Aktie bis auf 19,49 USD. Bei 19,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 290.175 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 19,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 50,96 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Lyft veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,44 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,08 USD im Jahr 2025 aus.

