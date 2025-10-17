Lyft Aktie News: Lyft am Abend mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 19,64 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 19,64 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 19,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 1.187.359 Stück.

Bei einem Wert von 23,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 16,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,67 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 1,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 vorlegen. Am 11.11.2026 wird Lyft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

