Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 22,46 USD.

Die Lyft-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 22,46 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 22,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,82 USD. Zuletzt wechselten 1.202.409 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,50 USD) erklomm das Papier am 17.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 4,63 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 132,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,08 USD je Lyft-Aktie.

