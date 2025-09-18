DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.295 +0,3%Nas22.578 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
So bewegt sich Lyft

Lyft Aktie News: Lyft macht am Abend Boden gut

19.09.25 20:24 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft macht am Abend Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 22,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
18,96 EUR 0,24 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 22,13 USD zu. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,64 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.708.221 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,21 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,59 Mrd. USD im Vergleich zu 1,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa

