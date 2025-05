Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 16,41 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 16,41 USD ab. In der Spitze büßte die Lyft-Aktie bis auf 16,11 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 16,23 USD. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.155 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 19,07 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 16,21 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 45,60 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 08.05.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,03 USD je Aktie belaufen.

