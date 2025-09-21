Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 22,63 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 22,63 USD. Bei 22,90 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 668.708 Lyft-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,50 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. 3,84 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 USD je Lyft-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
