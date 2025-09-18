Lyft Aktie News: Anleger greifen bei Lyft am Nachmittag zu

So entwickelt sich Lyft

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 22,57 USD nach oben.

Das Papier von Lyft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 22,57 USD. Die Lyft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,64 USD. Bei 22,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 889.591 Lyft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,50 USD) erklomm das Papier am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 4,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 57,18 Prozent Luft nach unten.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lyft gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

