Lyft Aktie News: Lyft büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 11,60 USD.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 11,60 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 11,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,76 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 215.825 Lyft-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,48 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 8,86 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 23,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent auf 1,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Lyft-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,734 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Lyft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl