MÄRKTE ASIEN/Chinas Verhandlungsbereitschaft im Zollstreit stützt Börsen

DOW JONES--Im Sog positiver Vorgaben der Wall Street ist es am Freitag an den ostasiatischen Börsen überwiegend nach oben gegangen. Für gute Stimmung sorgte, dass China nun Gesprächsbereitschaft mit den USA im Handelskonflikt um gegenseitige extrem hohe Zölle erwägt. Seitens der USA wurde Bereitschaft dafür schon mehrfach signalisiert. Daneben soll es in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU Fortschritte geben.

Das chinesische Handelsministerium hat erklärt, es prüfe die Möglichkeit, mit den USA über Zölle zu diskutieren. "Beide Seiten leiden unter den hohen Zöllen, und eine ausgehandelte Zollsenkung ist im Interesse beider Länder", kommentiert Chang Wei Liang von DBS Group Research.

In Tokio legte der Nikkei-225-Index um weitere 1 Prozent zu auf 36.831 Punkte, nachdem er am Vortag bereits um über 1 Prozent gestiegen war. Da hatte er positiv darauf reagiert, dass die japanische Notenbank wie erhofft die Leitzinsen nicht weiter erhöht hatte. Stützend wirkte zum Wochenausklang auch, dass der Dollar zum Yen deutlicher zulegte, was japanische Exporte auf Dollarbasis verbilligt. Der Dollar ging mit gut 145 Yen um, verglichen mit 142,51 zur gleichen Vortageszeit. Händler erklärten die Yen-Schwäche damit, dass die Wahrscheinlichkeit einer baldigen weiteren Zinserhöhung in Japan angesichts der Zollproblematik gesunken ist. Das ließ die japanischen Marktzinsen zugleich leicht zurückgehen. Am Montag und Dienstag der kommenden Woche bleibt die Börse in Tokio wegen der Feiertage Tag des Grüns und Tag des Kindes geschlossen.

In Seoul gewann der Kospi 0,1 Prozent. Die innenpolitischen Turbulenzen in Südkorea dürften die Anleger zur Zurückhaltung veranlasst haben. Nach Präsident Han Duck-soo ist am Freitag auch der Finanzminister des Landes, Choi Sang-mok, zurückgetreten, der eigentlich das Amt des Präsidenten von Han übernehmen sollte. Zum geschäftsführenden Präsidenten wurde nun der bisherige Bildungsminister Lee Ju-ho ernannt. Han wiederum teilte mit, dass er bei den vorgezogenen Neuwahlen am 3. Juni für das Präsidentenamt kandidiere. Überdies steht in Südkorea ein langes Wochenende bevor. Am Montag und Dienstag bleiben die dortigen Börsen zur Feier von Buddhas Geburtstag geschlossen.

In Hongkong lag der HSI im späten Handel 1,8 Prozent im Plus. In Shanghai wurde wegen der Feierlichkeiten um den Feiertag zum 1. Mai nicht gehandelt. Der Handel ruht dort auch am Montag noch. In Sydney verbesserte sich das Marktbarometer um 1,1 Prozent. Hier sprachen Marktteilnehmer von andauernder Zinssenkungsfantasie, nachdem nach zuletzt günstig ausgefallenen Inflationsdaten nun Einzelhandelsdaten für März schwächlich ausgefallen waren.

In der Region stach die Börse in Taiwan mit einem Plus von 2,7 Prozent heraus. Beobachter führten die Kursgewinne auf die starken Vorgaben der US-Technologiewerte zurück. Indexschwergewicht TSMC verbesserte sich um 4,6 Prozent nach einem positiven Kommentar der Analysten von Morgan Stanley. Sie erwarten, dass die angekündigten hohen KI-Investitionen von Meta und Microsoft Zweifel an der Nachfrage nach TSMC-Chips zerstreuen werden.

Aufwärts ging es in Hongkong für Autowerte. BYD gewannen 3,4 Prozent und Geely 2,1 Prozent. BYD und die konkurrierenden chinesischen Hersteller von Elektrofahrzeugen hatten für April weiteres starkes Wachstum bei den Zulassungszahlen in China ausgewiesen, während Tesla offenbar Mühe hat, in China wieder in Schwung zu kommen. Auch in Tokio gehörten Autoaktien mit dem schwachen Yen zu den Gewinnern.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.238,00 +1,1% -0,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.830,69 +1,0% -9,6% 08:30

Kospi (Seoul) 2.559,79 +0,1% +6,7% 08:30

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.516,99 +1,8% +10,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1321 0,3 1,1288 1,1396 +9,5%

EUR/JPY 164,39 0,2 164,11 162,28 -0,5%

EUR/GBP 0,8509 0,1 0,8503 0,8497 +2,8%

GBP/USD 1,3305 0,2 1,3278 1,3411 +6,4%

USD/JPY 145,20 -0,1 145,34 142,43 -9,1%

USD/KRW 1.409,27 -1,1 1.424,71 1.436,65 -3,4%

USD/CNY 7,1699 -0,2 7,1870 7,1875 -0,3%

USD/CNH 7,2439 -0,5 7,2782 7,2689 -0,7%

USD/HKD 7,7555 -0,0 7,7568 7,7582 -0,2%

AUD/USD 0,6418 0,5 0,6384 0,6423 +3,5%

NZD/USD 0,5935 0,5 0,5908 0,5967 +6,1%

BTC/USD 96.674,50 0,2 96.506,95 94.863,05 +1,2%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,30 59,04 +0,4% +0,26 +1,6%

Brent/ICE 62,13 61,87 +0,4% +0,26 -17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.256,34 3.239,06 +0,5% +17,28 +25,3%

Silber 28,79 28,66 +0,5% +0,13 +3,3%

Platin 860,42 852,37 +0,9% +8,05 -2,1%

Kupfer 4,6255 4,581 +1,0% +0,04 +13,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

