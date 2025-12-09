MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Australische Notenbank bestätigt Leitzinsen

DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Teilnehmer verweisen auf die erneute Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar gilt eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher, wichtiger werden allerdings die begleitenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Denn der weitere geldpolitische Kurs der Fed sei angesichts fehlender neuer US-Konjunkturdaten alles andere als sicher, heißt es.

Am deutlichsten fallen die Abgaben erneut in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index um 1,0 Prozent nach unten geht. Der Shanghai-Composite verliert 0,1 Prozent und der Kospi in Seoul büßt 0,4 Prozent ein. Vor allem die Chipwerte zeigen sich in Hongkong mit Verlusten.

Die US-Regierung plant, Nvidia den Export ihres H200-Chips nach China zu genehmigen. Dies ist die jüngste Wendung in den Bemühungen des Entwicklers von Chips für künstliche Intelligenz, den Zugang zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu erhalten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Demnach plane das Handelsministerium, Lizenzen für China zu genehmigen, damit Nvidia ihren H200 verkaufen könne. In Hongkong fallen die Aktien von Hua Hong Semiconductor um 4,0 Prozent und Semiconductor Manufacturing International geben um 0,3 Prozent nach.

Die H200-Chips von Nvidia seien wahrscheinlich technologisch fortgeschrittener als die in China hergestellten KI-Chips, sagt Morningstar-Analyst Phelix Lee. Allerdings dürften chinesische Chip-Aktien wahrscheinlich nicht sehr stark reagieren, da die Nachrichten Chinas Streben nach einer Selbstversorgung mit Chips nicht verändern würden, ergänzt Lee.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Minus von 0,4 Prozent, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen hat. Jedoch warnte die RBA vor wachsenden Inflationsrisiken, denn einige der jüngsten Daten deuteten auf Anzeichen eines breiter angelegten Inflationsanstiegs hin, der zum Teil hartnäckig sein könnte und genau beobachtet werden müsse.

Stephen Smith von Deloitte Access Economics meint, dass nach der RBA-Entscheidung, den Leitzins bei 3,60 Prozent zu belassen, "alle Augen auf die Verbraucherpreisdaten für November und Dezember gerichtet sein werden". Smith erwartet, dass die Zentralbank in den nächsten Monaten einen datengesteuerten, abwartenden geldpolitischen Ansatz verfolgen wird. Das Problem für die RBA bestehe darin, dass die australische Wirtschaft auf der Stelle trete, ein schnelleres Wachstum aber die Inflation wieder anfachen könnte.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.590,30 -0,4% +5,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.572,96 -0,0% +26,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.137,72 -0,4% +72,4% 07:30

Shanghai-Comp. 3.918,39 -0,1% +16,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.504,89 -1,0% +29,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:43 % YTD

EUR/USD 1,1648 0,1 1,1636 1,1661 +12,4%

EUR/JPY 181,66 0,1 181,42 181,05 +10,9%

EUR/GBP 0,8736 0,0 0,8735 0,8749 +5,5%

GBP/USD 1,3334 0,1 1,3320 1,3328 +6,5%

USD/JPY 155,95 0,0 155,92 155,25 -1,3%

USD/KRW 1.470,94 0,1 1.469,52 1.467,86 -0,1%

USD/CNY 7,0782 -0,0 7,0802 7,0788 -1,8%

USD/CNH 7,0686 -0,0 7,0708 7,0685 -3,6%

USD/HKD 7,7792 -0,0 7,7808 7,7811 +0,2%

AUD/USD 0,6645 0,4 0,6621 0,6640 +7,2%

NZD/USD 0,5788 0,3 0,5772 0,5781 +3,1%

BTC/USD 89.879,25 -1,1 90.857,15 91.706,60 -4,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,68 58,88 -0,3% -0,20 -16,4%

Brent/ICE 62,32 62,49 -0,3% -0,17 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.185,21 4.188,70 -0,1% -3,50 +60,0%

Silber 58,14 58,162 -0,0% -0,02 +102,0%

Platin 1.419,57 1.419,30 +0,0% +0,27 +61,1%

Kupfer 5,33 5,36 -0,6% -0,03 +29,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

December 09, 2025 00:33 ET (05:33 GMT)