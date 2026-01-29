DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -2,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,78 -7,0%Gold4.550 -6,5%
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
MÄRKTE ASIEN/Schwacher Start in den Februar - Kursrutsch in Südkorea

02.02.26 07:02 Uhr
DOW JONES--Nach teils deutlichen Kurszuwächsen zum Jahresstart geht es an den asiatischen zum Auftakt in den Februar teils deutlich nach unten. Schwache Vorgaben der Wall Street am Freitag und ein allgemein anhaltend unsicheres Umfeld werden mitunter zu Wochenbeginn als Begründung angeführt. Einen regelrechten Kursrutsch gibt es in Südkorea: Der Kospi verlor teilweise mehr als 5 Prozent, was zu einer kurzzeitigen Handelsunterbrechung führte. Teilweise wird der Abverkauf auch mit Gewinnmitnahmen erklärt.

Dabei sind die Signale aus der Konjunktur gar nicht schlecht: In China verbesserte sich zumindest der Einkaufsmanagerindex von RatingDog deutlicher über die Wachstumsschwelle auf 50,3 von 50,1 Punkten. Grund für das bessere Umfeld seien vor allem die Aufträge aus dem Ausland gewesen, so Yao Yu, Gründer von RatingDog.

In Südkorea wird der Abverkauf unter anderem angeführt von großen Technologiewerten wie SK Hynix oder Samsung Electronics: Bei SK Hynix geht es um mehr als 6 Prozent abwärts, während das Wertpapier von Samsung gut 5 Prozent verliert. Zum Jahresstart waren beide Aktien stark gelaufen, weshalb die Verluste zum Wochenstart teils mit Gewinnmitnahmen begründet werden.

In Japan sorgte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit Aussagen zur Wechselkursentwicklung offenbar für - zumindest kurzzeitige - Unsicherheit. Takaichi stellte in sozialen Medien eigene Äußerungen während einer Wahlkampfrede klar, die einige Marktteilnehmer als Signal für eine Toleranz gegenüber einem schwächeren Yen interpretierten. Am Wochenende hatte Takaichi gesagt, ein schwacher Yen stütze die Gewinne der Exporteure im Ausland. Anschließend schrieb sie in einem X-Post, dass ihre Absichten von einigen Medien missverstanden worden seien. Sie werde weder einen stärkeren noch einen schwächeren Yen befürworten, sondern stattdessen eine starke Wirtschaft aufbauen, die "widerstandsfähig gegenüber Wechselkursschwankungen" sei. Mit der schnellen Klarstellung dürfte sie versuchen, die Märkte vor der vorgezogenen Wahl am 8. Februar zu beruhigen.

Nach unten ging es mit den Kursen zum Wochenstart auch in Australien, wo der S&P/ASX 200 in Sydney 1 Prozent verlor. Im Fokus vieler Marktteilnehmer stand die Reserve Bank of Australia, die in den kommenden Tagen bei ihrer Sitzung wegen Sorgen über eine hartnäckig hohe Inflation zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren die Zinsen anheben dürfte.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.778,60 -1,0% +1,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 52.788,10 -1,0% +5,9% 07:00

Kospi (Seoul) 4.967,93 -4,9% +17,9% 07:30

Shanghai-Comp. 4.046,83 -1,7% +3,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.636,16 -2,7% +6,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:37 % YTD

EUR/USD 1,1847 -0,0 1,1852 1,1925 +1,2%

EUR/JPY 183,48 -0,3 184,12 183,62 -0,4%

EUR/GBP 0,8669 0,1 0,8661 0,8668 -0,0%

GBP/USD 1,3666 -0,1 1,3686 1,3757 +2,2%

USD/JPY 154,87 -0,3 155,35 153,99 -1,3%

USD/KRW 1.450,80 1,5 1.450,80 1.443,14 +0,7%

USD/CNY 6,9783 -0,1 6,9783 6,9728 -0,7%

USD/CNH 6,9521 -0,1 6,9602 6,9484 -0,3%

USD/HKD 7,8087 -0,0 7,8117 7,8074 +0,3%

AUD/USD 0,6919 -0,3 0,6943 0,6993 +4,4%

NZD/USD 0,6000 -0,1 0,6008 0,6045 +4,6%

BTC/USD 75.060,00 -2,8 77.242,95 82.872,15 -12,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,54 65,21 -5,6% -3,67 +14,2%

Brent/ICE 70,70 70,69 +0,0% +0,01 +14,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.557,66 4.895,64 -7,0% -337,98 +13,2%

Silber 74,67 85,451 -12,6% -10,78 +19,8%

Platin 1.664,82 1.830,04 -9,0% -165,22 +4,1%

Kupfer 5,68 5,92 -4,1% -0,24 +3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 01:03 ET (06:03 GMT)

