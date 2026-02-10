MÄRKTE ASIEN/Seoul fest - Sydney nach starken Unternehmenszahlen vorn

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Weiter gute Stimmung hat am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien geherrscht. Leichtere Vorgaben der Wall Street wurden abgeschüttelt. In den USA hatten Gewinnmitnahmen für kleine Verluste gesorgt. Während in Sydney gute Unternehmenszahlen für Kauflaune sorgten, lieferten an den chinesischen Börsen eher mau ausgefallene Inflationsdaten kein Störfeuer oder wurden vom Markt sogar leicht positiv aufgenommen, weil sie der Notenbank weiter Spielraum für eine lockere Geldpolitik bieten und Spekulationen über staatliche Stützungsmaßnahmen befeuerten.

Die Inflation in China hat sich zum Jahresbeginn etwas abgeschwächt, was auf eine eher schwächliche Konjunktur deutet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,8 Prozent geklettert war. Die Erzeugerpreise waren erneut sogar deflationär, was anhaltenden Druck auf die Binnennachfrage unterstrich. Experten sprachen allerdings auch von verzerrenden Basiseffekten, weil im vergangenen Jahr das chinesische Neujahrsfest in den Januar gefallen sei. Dieses Jahr finde es im Februar statt.

Der HSI in Hongkong (Späthandel) legte um 0,3 Prozent zu, der Shanghai-Composite schloss 0,1 Prozent höher. In Seoul stieg der Kospi um 1,0 Prozent - gestützt vom Indexschwergewicht Samsung Electronis. Die Aktie erholte sich um 1,2 Prozent, nachdem sie am Vortag unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte. Für Zuversicht sorgte aber auch, dass Südkoreas staatlicher Thinktank Korea Development Institute optimistischer für die Wirtschaft des Landes ist. Er hob seine Wachstums- und Inflationsprognosen an und verwies dabei auf einen sich verbessernden Binnenkonsum sowie starke Halbleiterexporte, die durch den Boom der Künstlichen Intelligenz angetrieben werden.

Tagessieger war der S&P ASX-200 in Sydney mit einem Plus von 1,7 Prozent. Er erreichte damit ein 15-Wochenhoch. In Tokio ruhte nach der politischen Rally am Montag und Dienstag der Handel wegen eines Feiertags. Im Fokus stünden nun neue Arbeitsmarktdaten aus den USA, von denen man sich Hinweise auf die weitere Zinspolitik in den USA erhoffe, hieß es. Im späteren Tagesverlauf werden die Daten für Januar berichtet.

Unter den Einzelwerten ging es in Sydney für Commonwealth Bank of Australia um 6,8 Prozent nach oben. Im Sog verteuerten sich auch die Aktien anderer Banken deutlich. Der größte Kreditgeber des Landes meldete einen höher als erwartet ausgefallenen Halbjahresgewinn.

Im Energiesektor ging es für AGL Energy nach robusten Gewinnen und einer bestätigten Prognose um fast 12 Prozent aufwärts. Der Baustoffhersteller James Hardie Industries legte ebenfalls solide Quartalsergebnisse vor, die die anhaltende Nachfrage auf wichtigen Auslandsmärkten unterstrichen. Die Aktie machte einen Satz um 10,9 Prozent. Um 4,6 Prozent abwärts ging es dagegen für CSL. Das Biotechnologieunternehmen hatte schwache Halbjahreszahlen vorgelegt und wechselt dazu den Chef aus.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.014,80 +1,7% +1,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +12,0%

Kospi (Seoul) 5.354,49 +1,0% +27,1% 07:30

Shanghai-Comp. 4.131,98 +0,1% +3,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.262,74 +0,3% +5,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:51 % YTD

EUR/USD 1,1914 0,2 1,1891 1,1906 +1,4%

EUR/JPY 182,56 -0,6 183,61 185,26 +0,8%

EUR/GBP 0,8717 -0,0 0,8717 0,8708 -0,3%

GBP/USD 1,3668 0,2 1,3641 1,3672 +1,7%

USD/JPY 153,23 -0,8 154,40 155,60 -0,6%

USD/KRW 1.452,98 -0,2 1.456,32 1.460,75 +1,3%

USD/CNY 6,9416 -0,0 6,9417 6,9392 -1,2%

USD/CNH 6,9109 -0,0 6,9127 6,9098 -0,9%

USD/HKD 7,8159 -0,0 7,8181 7,8175 +0,4%

AUD/USD 0,7107 0,5 0,7070 0,7068 +6,3%

NZD/USD 0,6057 0,3 0,6039 0,6038 +5,0%

BTC/USD 66.675,80 -2,9 68.671,60 68.959,80 -20,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,23 63,79 +0,7% +0,44 +11,8%

Brent/ICE 69,26 68,80 +0,7% +0,46 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.066,35 5.022,26 +0,9% +44,10 +17,1%

Silber 83,83 81,225 +3,2% +2,60 +16,9%

Platin 1.793,53 1.755,81 +2,1% +37,72 +1,7%

Kupfer 5,93 5,91 +0,3% +0,02 +4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

