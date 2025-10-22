DAX24.265 -0,3%Est505.661 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.092 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gewinnserie in Seoul geht weiter

22.10.25 09:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Honda Motor Co. Ltd.
9,10 EUR 0,37 EUR 4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
74,02 EUR 0,22 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
479.000,00 KRW -6.500,00 KRW -1,34%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
133,98 EUR -6,62 EUR -4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
17,64 EUR 0,41 EUR 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs
12,93 EUR 0,50 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den Kurszuwächsen der Vortage ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien uneinheitlich zugegangen. In Hongkong (Späthandel) ging es um 0,9 Prozent abwärts, in Shanghai um 0,1 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio zeigte sich nach der vor allem politikgetriebenen Rally auf neue Rekordhochs behauptet, er schloss praktisch unverändert mit 49.308 Punkten.

Wer­bung

Weiter nicht zu bremsen ist der Kospi in Seoul. Er stieg nicht nur stark um 1,6 Prozent, sondern damit auch den sechsten Handelstag in Folge. Ein starker Treiber ist laut Teilnehmern die Erwartung, dass bald ein Zoll- bzw. Handelsabkommen zwischen Südkorea und den USA abgeschlossen wird. SK Hynix gewannen 0,5 Prozent, Samsung Electronics 1,1 Prozent.

Im australischen Sydney ging es um 0,7 Prozent nach unten. Dort belasteten unter anderem Kursverluste im Rohstoffsektor, nachdem der Goldpreis am Vortag von seinem Rekordhoch sehr stark zurückgefallen war. Die Aktie des Goldschürfers Newmont knickte um fast 10 Prozent ein, auch wenn sich der Goldpreis leicht erholte.

In Tokio gab es Außenhandelsdaten für September zu verarbeiten. Die Exporte fielen zwar etwas unter der Erwartung von Ökonomen aus, dafür wuchsen sie aber erstmals seit fünf Monaten wieder. Zugleich stiegen die Importe deutlich stärker als erwartet. "Die heutigen Handelsdaten waren insgesamt positiv für das Wachstum", so die Analysten von ING. "Die Schwäche der US-Exporte wurde durch die starke Nachfrage aus dem Rest der Welt mehr als ausgeglichen."

Wer­bung

Übergeordnet steht in Japan zunächst aber die Politik im Fokus, nachdem am Dienstag mit Sanae Takaichi erstmals eine Frau als Premierministerin vereidigt worden war. Sie will eine Politik im Stil der "Abenomics" wiederbeleben, die sich auf fiskalische Anreize und wirtschaftliche Sicherheit konzentriert. Ihr Problem dürfte es sein, die Wachstumsinitiativen mit Japans hoher öffentlicher Schuldenlast in Einklang zu bringen.

Die Kurse japanischer Staatsanleihen gaben leicht nach, die Marktzinsen stiegen also etwas. "Es wird erwartet, dass (Finanzministerin) Katayama eine proaktive Fiskalpolitik mit einem gewissen Maß an Disziplin verfolgen wird", so Analyst Naohiko Baba von Barclays FICC Research. Bei Zinserhöhungen scheine sie etwas vorsichtig zu sein, während sie die Notwendigkeit einer geldpolitischen Normalisierung anerkenne. Der Yen zeigte sich schwächer als zur gleichen Zeit am Vortag, der Dollar kostete zuletzt 151,81 Yen.

Andernorts waren die Handelsspannungen zwischen den USA und China weiter Thema. Zwar hat US-Präsident Trump gesagt, er erwarte, dass sein bevorstehendes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem "guten Abkommen" führen werde. Er fügte aber hinzu, dass die Gespräche möglicherweise nicht zustande kommen würden. Eine indische Zeitung berichtete unterdessen, dass Indien und die USA kurz vor dem Abschluss eines seit langem erwarteten Handelsabkommens stehen sollen, mit dem die Importzölle auf Waren aus Indien von derzeit 50 auf etwa 15 bis 16 Prozent gesenkt werden könnten.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten in Tokio gaben Softbank nach den jüngsten Gewinnen mit 4,9 Prozent kräftig nach. Advantest büßten 1,7 Prozent ein. Automobilwerte legten dank des schwächeren Yen und mit der Spekulation über niedrigere Benzinsteuern in Japan zu. Toyota verteuerten sich um 3,3, Honda um 4,3 und Mazda um 2,6 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.030,00 -0,7% +10,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.307,79 -0,0% +23,3% 08:30

Kospi (Seoul) 3.883,68 +1,6% +61,9% 08:30

Shanghai-Comp. 3.913,76 -0,1% +15,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.782,54 -0,9% +29,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 % YTD

EUR/USD 1,1603 -0,0 1,1604 1,1629 +12,4%

EUR/JPY 176,18 -0,0 176,26 175,80 +7,7%

EUR/GBP 0,8709 0,3 0,8679 0,8689 +4,9%

GBP/USD 1,3323 -0,4 1,3370 1,3383 +7,2%

USD/JPY 151,85 -0,0 151,88 151,17 -4,2%

USD/KRW 1.431,10 0,1 1.430,11 1.427,29 -3,7%

USD/CNY 7,0998 0,0 7,0992 7,1007 -1,5%

USD/CNH 7,1279 0,0 7,1259 7,1188 -2,9%

USD/HKD 7,7701 -0,0 7,7711 7,7676 0%

AUD/USD 0,6500 0,2 0,6489 0,6489 +5,3%

NZD/USD 0,5750 0,2 0,5739 0,5719 +2,7%

BTC/USD 107.914,25 -2,6 110.845,55 108.088,25 +16,8%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 62,43 61,32 +1,8% +1,11 -18,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.138,70 4.122,85 +0,4% +15,85 +66,0%

Silber 49,00 48,736 +0,5% +0,26 +81,4%

Platin 1.321,93 1.340,84 -1,4% -18,91 +61,0%

Kupfer 4,99 4,97 +0,6% +0,03 +21,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 03:59 ET (07:59 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Newmont und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Honda Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Honda Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Newmont Corporation

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Newmont Corporation

DatumRatingAnalyst
19.03.2019Newmont Mining NeutralB. Riley FBR
12.03.2018Newmont Mining UnderperformRBC Capital Markets
16.01.2018Newmont Mining HoldDeutsche Bank AG
16.03.2017Newmont Mining Sector PerformRBC Capital Markets
29.12.2016Newmont Mining BuyStandpoint Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2016Newmont Mining BuyStandpoint Research
17.10.2016Newmont Mining OverweightBarclays Capital
06.11.2015Newmont Mining OutperformRBC Capital Markets
11.06.2015Newmont Mining OutperformRBC Capital Markets
23.09.2014Newmont Mining OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.03.2019Newmont Mining NeutralB. Riley FBR
16.01.2018Newmont Mining HoldDeutsche Bank AG
16.03.2017Newmont Mining Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Newmont Mining Mkt PerformFBR & Co.
20.07.2016Newmont Mining Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2018Newmont Mining UnderperformRBC Capital Markets
29.07.2011Newmont Mining underperformRBC Capital Markets
05.11.2007Newmont Mining underweightLehman Brothers Inc.
12.10.2007Newmont Mining neues KurszielCIBC World Markets Inc.
03.08.2007Newmont Mining neues KurszielRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Newmont Corporation nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen