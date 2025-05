MÄRKTE ASIEN/Viele Börsen geschlossen - Sydney schwächer

DOW JONES--Am Montag sind viele Börsen in Ostasien wegen regionaler Feiertage geschlossen. So ruht der Handel in China, Hongkong, Japan und Südkorea. An den anderen Börsenplätzen der Region verläuft das Geschäft entsprechend ruhig. Auf Medienberichte, wonach die USA und China im Zollstreit Gesprächsbereitschaft signalisiert haben, können die Märkte zunächst nicht weiter reagieren.

Zu den Börsen, die geöffnet sind, gehört die in Sydney. Dort geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent abwärts, nachdem die sozialdemokratische Partei des Regierungschefs Anthony Albanese die Parlamentswahl am Wochenende gewonnen hat.

Belastet wird der Index vom Bankenschwergewicht Westpac. Die Aktie fällt um 2,8 Prozent, nachdem die Bank bei Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr keinen Ausblick auf das restliche Jahr geben wollte. Zur Begründung verwies Westpac auf die US-Zollpolitik und die damit verbundene Unsicherheit. Im Sog von Westpac geht es für ANZ um 0,7 Prozent abwärts. Commonwealth Bank und National Australia Bank verlieren je 1,9 Prozent.

Gold Road Resources machen derweil einen Satz von 9,5 Prozent, nachdem das Unternehmen der erhöhten Übernahmeofferte der südafrikanischen Gold Fields zugestimmt hat. Ein früheres Gebot hatte Gold Road Resources vor dem Hintergrund Zuge des kräftig steigenden Goldpreises abgelehnt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.183,50 -0,7% +1,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag 08:30

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 % YTD

EUR/USD 1,1336 0,3 1,1304 1,1324 +9,2%

EUR/JPY 163,44 -0,2 163,79 164,47 +0,6%

EUR/GBP 0,8528 0,1 0,8520 0,8510 +3,0%

GBP/USD 1,3293 0,2 1,3268 1,3307 +6,0%

USD/JPY 144,17 -0,5 144,86 145,23 -7,9%

USD/KRW 1.399,90 0,0 1.399,90 1.409,69 -5,1%

USD/CNY 7,1802 0,0 7,1802 7,1681 -0,4%

USD/CNH 7,2001 -0,2 7,2117 7,2438 -1,6%

USD/HKD 7,7502 -0,0 7,7503 7,7552 -0,2%

AUD/USD 0,6463 0,3 0,6446 0,6418 +4,2%

NZD/USD 0,5973 0,5 0,5944 0,5933 +6,3%

BTC/USD 94.296,50 -1,5 95.697,75 96.510,60 +3,6%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,97 58,44 -4,2% -2,47 -18,7%

Brent/ICE 59,02 61,45 -4,0% -2,43 -17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.258,89 3.240,43 +0,6% +18,46 +23,5%

Silber 28,37 28,38 -0,0% -0,01 +1,8%

Platin 853,01 854,28 -0,1% -1,27 -2,4%

Kupfer 4,6445 4,6275 +0,4% +0,02 +14,4%

===

