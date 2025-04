MÄRKTE EUROPA/Leichte Gewinne - "Merger-Monday" im Fokus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 22.337 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 5.178 Punkte. Nach der jüngsten Erholungsrally nach den konzilianteren Tönen aus Washington in Richtung Peking im Handelskonflikt zwischen beiden Ländern sowie den nachlassenden Attacken von US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chairman Jerome Powell wird die Luft nach oben aber dünner. Positiv wirken zudem Berichte, chinesische Behörden hätten einigen Importeuren von anderweitig schwer zu beschaffenden US-Waren mitgeteilt, dass man hier auf die jüngste Erhöhung der Zollsätze verzichte. Der Terminkalender am Montag ist weitgehend leer. Die Berichtssaison kommt erst am Mittwoch wieder richtig in Schwung.

An der Wall Street steht die geschäftigste Woche der Berichtssaison für das erste Quartal an, da rund ein Drittel der Marktkapitalisierung des S&P-500 ihre Ergebnisse vorlegen wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die Berichte der "Magnificent Seven", wobei Microsoft und Meta am Mittwoch nach Börsenschluss berichten, gefolgt von Amazon und Apple am Donnerstag. Am Donnerstag bleiben dagegen die meisten Börsen in Europa auf Grund eines Feiertages geschlossen.

Aus dem DAX werden zu Wochenbeginn die Aktien von Bayer, Continental und Merck KGaA ex Dividende gehandelt. Im MDAX verliert die Aktie von Fraport 3,6 Prozent, nachdem Jeffries eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hat. Vor dem Hintergrund eines sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfelds erscheint den Analysten die rund 25 prozentige Rally in der Aktie des Flughafenbetreibers in den vergangenen sechs Monaten überzogen.

"Merger-Monday"

Der britische Essens-Lieferdienst Deliveroo hat ein Übernahmeangebot von Doordash erhalten. Der US-Konkurrent biete 1,8 Pfund Sterling für die ausstehenden Anteile, teilte Deliveroo mit. Doordash hat bis zum 23. Mai Zeit, um ein offizielles Angebot vorzulegen. "Deliveroo ist ein strategischer Sektorwert und ein natürlicher Übernahmekandidat im Rahmen der Sektorkonsolidierung", so die Jefferies-Analysten. Sie erwarten, dass der vorläufigen Interessensbekundung in den nächsten 28 Tagen ein offizielles Gebot folgt. Deliveroo haussieren um 15,5 Prozent, Delivery Hero zeigen sich dagegen kaum verändert.

Banca Generali gewinnen 7,3 Prozent auf 52,35 Euro. Die Mediobanca (+0,3%) hat ein Gebot über 6,3 Milliarden Euro bzw 54,17 Euro je Aktie für das Kreditinstitut abgegeben. Mediobanca beabsichtigt, die Übernahme der Bank Generali durch den Verkauf ihrer 13-prozentigen Beteiligung an dem Versicherer Generali (-2,4%) zu finanzieren, an dem sie der größte Aktionär war. Mediobanca ist selbst Übernahmeziel der Banca Monte dei Paschi di Siena (+3,1%). Die Kursreaktion von Banca Generali legt nahe, dass bei den Anlegern eine gewisse Skepsis herrscht, ob der geplante Kauf tatsächlich zustande kommt. Die laufende Bankenkonsolidierung in Italien ist hochpolitisch.

Auf ein positives Echo stößt im Handel der Auftragseingang von Traton (+3,4%) im ersten Quartal. Mit 74.307 Fahrzeugen liege dieser über der Erwartung von etwa 70.000. Ansonsten hätten die endgültigen Zahlen wenig zu bieten. Wie erwartet habe Traton den Ausblick für 2025 bestätigt. Daimler Truck handeln 1,3 Prozent im Plus.

Die Aktie von Nagarro bricht um 11,9 Prozent ein. Der IT-Dienstleister wird die Vorlage des Jahresberichts und des Geschäftsberichts 2024 verschieben wegen der Prüfung komplexer Sachverhalte der Umsatzrealisierung. "Dies war zu befürchten, nachdem das Unternehmen bisher zu den 2024er Zahlen geschwiegen hat", so ein Marktteilnehmer. Dies habe zuletzt bereits die Aktie belastet, die seit Jahreswechsel ein Fünftel an Wert verloren hat. Mit dem Risiko der Prüfung vor Augen dürften Investoren erst einmal abwarten. Zusätzlich dürfte belasten, dass die Verschiebung dazu führen dürfte, dass die Aktie vorübergehend aus dem TecDAX und dem SDAX herausfalle, wie Nagarro warnte.

