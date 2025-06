Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 37,15 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 37,15 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,87 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,70 EUR. Bisher wurden heute 384.509 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 20,30 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 45,22 EUR.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

So schätzen die Analysten die Daimler Truck-Aktie im Mai 2025 ein

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: Diese Dividende erhalten Daimler Truck-Aktionäre

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie