Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 37,21 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 37,21 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 37,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,00 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.305 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 21,82 Prozent Luft nach oben. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,22 EUR.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,26 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Aktie aus.

