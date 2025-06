Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagvormittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 37,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 37,64 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,40 EUR ein. Bei 37,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.946 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,43 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: Diese Dividende erhalten Daimler Truck-Aktionäre

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Overweight