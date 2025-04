MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Übernahmeangebote im Blick

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen haben sich Europas Börsen am Montag aus dem Handel verabschiedet. Nach deutlichen Zulagen im Tagesverlauf bremsten fallende US-Technologiewerte am Abend. Der DAX legte um 0,1 Prozent zu auf 22.272 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kletterte um 0,3 Prozent auf 5.170 Punkte. Der massive Stromausfall in Spanien spielte keine Rolle, auch an der Börse Madrid wurde normal gehandelt. Der Ibex-Index schloss sogar 0,8 Prozent höher.

Wer­bung Wer­bung

In der durch den Mai-Feiertag verkürzten Woche hofft der Markt auf konziliantere Tönen aus Washington in Richtung Peking. Mit Spannung wird aber auf die Wahl in Kanada geachtet, wo ein Votum gegen die Konservativen als indirekte Stimme gegen Trump interpretiert wird. Am Dienstagmorgen dürften in Europa die Ergebnisse zum Handelsbeginn vorliegen.

Mit Blick auf die Leitzinsen gab es freundliche Signale. So sagte der Chef der französischen Notenbank, Villeroy de Galhau, die EZB habe Spielraum für weitere Zinssenkungen.

US-Berichtssaison vor Höhepunkt

Die Berichtssaison in Europa kommt erst am Mittwoch richtig in Schwung. An der Wall Street steht dagegen die geschäftigste Woche der Saison an: Rund ein Drittel der Marktkapitalisierung wird durch die berichtenden Unternehmen vertreten. Microsoft und Meta stehen am Mittwoch an, Amazon und Apple am Donnerstag.

Wer­bung Wer­bung

Aus dem DAX wurden die Aktien von Bayer, Continental und Merck KGaA ex Dividende gehandelt. Im MDAX verloren Fraport 3,5 Prozent, nach einer Verkaufsempfehlung von Jefferies. Die Analysten halten die rund 25-prozentige Kursrally der zurückliegenden Monate für überzogen. Airbus stiegen indes 2,6 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Kepler.

Auf ein positives Echo stieß auch der Auftragseingang von Traton (+7,4%) im ersten Quartal. Mit 74.307 Fahrzeugen lag dieser über der Erwartung von etwa 70.000 Trucks. Dazu wurde wie erwartet der Ausblick für 2025 bestätigt. Auch Daimler Truck im DAX legten um 1,1 Prozent zu. Die Aktien der Fresenius-Familie gewannen bis zu 2,3 Prozent.

Übernahmeangebote in Italien und Großbritannien

Der britische Essens-Lieferdienst Deliveroo haussierte um 16,5 Prozent nach einem Übernahmeangebot von Doordash. Der US-Konkurrent bietet 1,80 Pfund Sterling je Aktie. "Deliveroo ist ein strategischer Sektorwert und ein natürlicher Übernahmekandidat im Rahmen der Sektorkonsolidierung", hieß es von Jefferies-Analysten. Delivery Hero in Deutschland gaben indes 1,1 Prozent nach.

Wer­bung Wer­bung

In Italien gab es Bewegung im Bank-Sektor: Banca Generali stiegen 5,2 Prozent auf 51,30 Euro. Die Mediobanca hat ein Gebot über 6,3 Milliarden Euro bzw 54,17 Euro je Aktie abgegeben. Mediobanca will die Übernahme durch den Verkauf ihrer 13-prozentigen Beteiligung am Versicherer Generali (-1,1%) finanzieren. Mediobanca ist aber selbst ein Übernahmeziel der Banca Monte dei Paschi. Die Kursreaktion von Banca Generali spiegele daher eine Skepsis der Anleger, da die laufende Bankenkonsolidierung in Italien hochpolitisch ist, hieß es im Handel.

Glücksspiel läuft hervorragend

Kräftig nach oben um 6,8 Prozent ging es in London mit den Aktien von Wettanbieter Entain. Wie der aktuelle Zwischenbericht zeigt, nimmt die Wettlaune der Kunden weiter zu. Beim US-Joint Venture BetMGM sprang der Netto-Umsatz um 34 Prozent zum Vorjahr, Treiber war vor allem das Geschäft mit Online-Sportwetten, wo es 68 Prozent nach oben ging.

Bei den Nebenwerten brachen die Aktien von Nagarro 11,6 Prozent ein. Der IT-Dienstleister wird die Vorlage des Jahresberichts und des Geschäftsberichts 2024 verschieben. Zusätzlich belastete, dass die Verschiebung wohl zu einer Entnahme aus TecDAX und SDAX führt, wie Nagarro warnte.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

ESTX 50 PR.EUR 5.170,49 +0,3% +5,3%

Stoxx-50 4.379,00 +0,7% +0,9%

Stoxx-600 523,19 +0,5% +2,5%

XETRA-DAX 22.271,67 +0,1% +11,7%

CAC-40 Paris 7.573,76 +0,5% +2,1%

AEX Amsterdam 872,69 -0,0% -0,7%

ATHEX-20 Athen 4.212,32 -0,3% +18,4%

BEL-20 Bruessel 4.332,93 +0,6% +1,0%

BUX Budapest 92.985,05 +0,0% +17,2%

OMXH-25 Helsinki 4.386,75 +0,2% +1,4%

OMXC-20 Kopenhagen 1.631,28 +1,6% -23,6%

PSI 20 Lissabon 6.872,80 -1,0% +8,9%

IBEX-35 Madrid 13.456,10 +0,8% +15,2%

OBX Oslo 1.393,84 +0,7% +4,1%

PX Prag 2.057,92 -1,2% +18,3%

OMXS-30 Stockholm 2.428,05 +0,0% -2,3%

WIG-20 Warschau 2.805,35 +0,4% +27,4%

ATX Wien 4.052,31 -0,2% +10,9%

SMI Zuerich 12.028,25 +0,7% +2,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1394 +0,3% 1,1362 1,1361 +9,8%

EUR/JPY 162,4840 -0,4% 163,1900 163,5700 +0,3%

EUR/CHF 0,9395 -0,2% 0,9411 0,9432 +0,6%

EUR/GBP 0,8503 -0,4% 0,8537 0,8540 +3,3%

USD/JPY 142,6050 -0,7% 143,6285 143,9625 -8,7%

GBP/USD 1,3400 +0,7% 1,3306 1,3304 +6,3%

USD/CNY 7,1941 -0,0% 7,1956 7,2011 -0,2%

USD/CNH 7,2859 -0,0% 7,2891 7,2923 -0,6%

AUS/USD 0,6415 +0,2% 0,6402 0,6389 +3,4%

Bitcoin/USD 93.661,60 -0,8% 94.419,20 95.434,15 +1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,95 63,18 -1,9% -1,23 +1,6%

Brent/ICE 65,65 66,91 -1,9% -1,26 -12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3334,87 3319,65 +0,5% 15,22 +26,5%

Silber 29,02 29,11 -0,3% -0,10 +4,2%

Platin 866,75 859,27 +0,9% 7,39 -1,9%

Kupfer 4,82 4,84 -0,4% -0,02 +18,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2025 12:11 ET (16:11 GMT)