MÄRKTE USA/Aktien starten behauptet - Ölpreise bewegen sich kaum

23.06.25 16:11 Uhr

Wer­bung

DOW JONES--Knapp behauptet und damit zunächst wenig beeindruckt vom Kriegseintritt der USA im Konflikt zwischen Israel und Iran zeigt sich der US-Aktienmarkt zum Start am Montag. Dazu trägt vor allem bei, dass der Ölmarkt nur wenig darauf reagiert, dass die USA am Wochenende iranische Atomanlagen angegriffen hatten. Aktuell liegen die Preise auf dem Niveau vom späten Freitag, nachdem zwischenzeitliche moderate Aufschläge wieder verlorengingen. Zu den Ölpreisen heißt es abseits des Nahostkonflikts, dass der schwache EU-Einkaufsmanagerindex Nachfragesorgen schüre, was auf die Preise drücke. Wer­bung Wer­bung Der Dow-Jones-Index liegt im Frühhandel 0,1 Prozent im Plus bei 42.243 Punkten. Der breite S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes pendeln um die Schlusskurse vom Freitag. Im Handel verweist man darauf, dass der Iran bislang noch nicht wirklich reagiert habe und eine befürchtete Blockade der Straße von Hormus dem Iran selbst schaden würde. Zudem dürften viele Länder auf den Plan gerufen werden, die davon betroffen wären, unter anderem der Erdölexporteur Saudi-Arabien oder auch der Ölabnehmer China. Rund 20 Prozent des globalen Erdölhandels wird über die Meerenge abgewickelt. "Es geht wirklich darum, ob das iranische Regime Öl als Waffe einsetzt, insbesondere ob es versucht, die Straße von Hormus zu schließen. Vielleicht rechnen die Finanzmärkte mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer Schließung", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Der Dollar wertet auf, ist aber mittlerweile von seinen Tageshochs wieder deutlich zurückgekommen. Er profitiert zum einen von seinem Ruf als sicherer Hafen, daneben aber auch von dem höheren Ölpreis bzw. dem potenziell steigenden Ölpreis. Höhere Ölpreise verbessern reale Austauschverhältnis von US-Ex- und Importen, wie die Experten der Commerzbank erklären. Zugleich leidet der Euro aber auch unter einem enttäuschend ausgefallenen Einkaufsmanagerindex für die Eurozone . Er kostet 1,1485 Dollar. Wer­bung Wer­bung Der Anleihemarkt verzeichnet etwas Zulauf von Anlegern, die auf der Suche nach Sicherheit sind. Steigende Kurse lassen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte 4,35 Prozent sinken. Der Goldpreis steigt leicht. Unternehmensnachrichten sind rar. Tesla klettern um 3,7 Prozent. Der E-Autobauer hat wie angekündigt am Sonntag seinen Robotaxidienst im texanischen Austin gestartet. Northern Trust rücken um 7,3 Prozent vor. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge ist die Bank of New York Mellon an dem kleineren Wettbewerber interessiert. New York Mellon geben um gut 2 Prozent nach. Gesucht sind tendenziell Aktien aus dem Ölsektor. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.243,21 +0,1% 36,39 -0,8% S&P-500 5.980,01 +0,2% 12,17 +1,5% Wer­bung Wer­bung NASDAQ Comp 19.447,18 -0,0% -0,24 +0,7% NASDAQ 100 21.658,68 +0,1% 32,30 +2,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1488 +0,1% 1,1473 1,1523 +10,8% EUR/JPY 169,24 +0,6% 168,18 168,01 +3,2% EUR/CHF 0,9391 +0,1% 0,9380 0,9413 -0,1% EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8557 0,8551 +3,4% USD/JPY 147,32 +0,5% 146,57 145,81 -6,8% GBP/USD 1,3426 +0,1% 1,3408 1,3474 +7,1% USD/CNY 7,1692 +0,0% 7,1677 7,1664 -0,6% USD/CNH 7,1851 -0,1% 7,1895 7,1779 -2,0% AUS/USD 0,6398 -0,4% 0,6424 0,6465 +3,9% Bitcoin/USD 102.030,20 +2,9% 99.182,35 104.259,65 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,98 73,91 +0,1% 0,07 +2,8% Brent/ICE 77,19 77,32 -0,2% -0,13 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.379,93 3.368,72 +0,3% 11,21 +28,4% Silber 31,49 31,38 +0,4% 0,11 +12,5% Platin 1.130,02 1.104,64 +2,3% 25,38 +26,2% Kupfer 4,80 4,83 -0,6% -0,03 +17,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/DJN/gos/mgo (END) Dow Jones Newswires June 23, 2025 10:11 ET (14:11 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Bank of New York Mellon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.